41 suç dosyası olan ve polise ateş ederek kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Gaziantep'te çalıntı otomobil ile polis ekiplerine ateş ederek kaçmaya çalışan şüpheli, ekiplerin kovalamacası sonucu yakaladı. Ekipler yakaladıkları şüphelinin üzerinde bir tabanca ve 2 adet fişek ele geçirdi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çalındığı tespit edilen araç polis ekiplerinin takibine yakalandı. Şüpheli, takip edildiği esnada araçtan inen şüpheli görevlilere ateş ederek kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin üzerinden 1 adet tabanca ve 2 adet fişek çıktı.

Yakalanan şüphelinin yapılan incelemesinde, 12 Mart günü Şehitkamil ilçesinde çaldığı araçla bir kişiye çarparak yaraladıktan sonra çantasını yağma ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan ve 41 suç kaydı bulunan C.Y. isimli şüpheli yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.