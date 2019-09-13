420 intörn sahaya çıkıyor

İntörn Zirvesi GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Zirvede, bu yıl sahaya çıkacak 420 intörn öğrenciye seslenen Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Bu üniversitenin öğrencisi olma şansınızı iyi kullanın. İntörnlük döneminizi değerlendirin” dedi.

Patenti Gaziantep Üniversitesi'ne ait olan İntörn Mühendislik Uygulaması Zirvesi'nin 14. kez gerçekleşmesinin devamlılık açısından önemli olduğunu dikkat çeken Rektör Gür, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, intörn adaylarına “Öğrencilik döneminizde saha uygulamalarını ve sahadaki disiplini almanız çok önemli. Öğrencilik hayatında her şeyi sorabilme hakkınız var. Çalıştığınız yerde mühendis, abi-ablalarınız var veya bu konuda tecrübeli ustabaşlarından rahatlıkla sorun ve öğrenin. Çünkü mühendis olarak bir yere atandıktan sonra sorma şansınız olmayacak. Bu şansı çok iyi kullanın.”

Marka değerimizin kıymetini bilin

Patenti GAÜN'e ait olan İntörn Mühendislik Uygulaması'nı hayata geçirmek isteyen 72 üniversiteden sadece 3'ünün yeterli altyapıya sahip olduğu için izin alabildiğine işaret eden GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Gaziantep coğrafya olarak Suriye sınırında olmasından kaynaklanan olumsuzluğa sahip bir kent. Ama bütün olumsuz coğrafi şartlara rağmen GAÜN Mühendislik Fakültesi mezunlarımız Türkiye'nin en hızlı iş bulan 14. fakültesinin öğrencisi olma şansını taşıyorlar. Şuanda binin üzerinde intör anlaşmalı firmamız var. Dönem dönem talep eden firma sayası fazla olduğu için talebi karşılamakta güçlük çekiyoruz. Sizler çok şanslısınız dünyanın ilk binde yeralan bir üniversitesinde okuyorsunuz. Hatta mühendislik fakültemiz daha iyi durumda. İntörlük için gideceğimiz yerde size verilen her işi yapın. Basit şeyleri bile yaptırsalar bunu tecrübe olarak alın. İşyerlerinde aranan, tercih edilen, bırakılmayan birer intörn olmak için gayret gösterin. Ve marka değerinizin kıymetini çok iyi bilin.”

İşyeri disiplinine uyun

İş Disipleri konusundaki sunumunda öğrencilere intörnlük için gittikleri yerlerde mutlaka iş disiplinine uymaları çağrısında bulunan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Günal, ise İntörn Mühedsizlik Uygulaması'nın patentinin Gaziantep Üniversitesi'ne ait olduğunu, bu yüzden de birçok üniversitenin başka isimlerle benzer projeleri yaşama geçirmeye çalıştığına vurgu yaparken şunları söyledi: “Bu yıl zirvemizin 14.sünü gerçekleştiriyoruz. 420 öğrencimiz daha sahaya çıkıyor. Sizin elinizde çok güzel bir fırsat var. 4,5 aylık bir süreç. Bu süre içerisinde öğrendiğiniz tüm teorik bilgileri, yaptığınız deneylerin uygulamalarını sahada göreceksiniz ve bunlar kalıcı hale gelecek. Çoğunuz eminim ki o firmalara Ar-Ge anlamında katkılarda bulunacaksınız. Bu da çok önemli. Bu yıl ilk defa Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültemizin 7 öğrencisi de intörn olarak sahaya çıkıyor. Şuana kadar 5 bin 460 öğrencimizi intörn için göndermişiz. Öğrencilerimizin işe yerleşme oranları yüzde 75- 80 civarında. Sizlerden isteğimiz mutlaka işyeri disiplinine uymanız. İşyerinizin tüm kademelerini, ofis işlerini görün. Bilgiye aç olun. Bilgiyi söke söke almayı kendinize ilke edinin. O bilgiyi almak için gayret göstermiyorsanız, sorun sizdedir. B:ilginin peşinde koşun. 4 ayın sonunda kendinizi en donanımlı olarak eğitilmiş olarak profesyonel iş hayatınıza başlayın.”

İş disiplinine, cv hazırlarken başlayın

Öğrencilerle deneyimlerini paylaşırken, “Ne istediğinizi bilin. Kariyer hedefiniz mutlaka olsun. İstekli ve hevesli bir tutum içinde olun. İş başvurusu yapacağınız şirketle ilgili mutlaka bilgi sahibi olun. Ama ilk olarak iş disiplini için ilk adımınızı ciddi ve içi dolu bir CV hazırlayarak başlayın. CV için güzel giyinimli, ciddi bir fotoğraf çekilin, bunu koyun. Çünkü sizi değerlendirecek olan kişinin ilk bakacağı şey fotoğrafınız, sonra altındaki bilgilerdir” dedi. Öğrencileri, eğitim sürelerinde sosyal etkinliklerden de uzak kalmamaları çağrısında bulunan Bora Tezel, “Gittiğiniz yerlerde teknik olarak yeterli olduğunu ispatlamak için gayret gösterin. Çalışırken yüksek adaptasyon yeteneği gösterin. Sabırlı ve uyumlu olun, İyi bir gözlemci olun. Şunun unutmayın Gaziantep'e yaşıyor olmak bir şanstır. Altın anahtar değerindeki diplomanızın hangi kapıları açacağı, ne işe yarayacağı da sizin elinizde. Proaktif bir tutum içinde olup fırsatın size gelmesini beklemeyin. Türkiye'de her yıl yaklaşık bir milyon öğrenci mezun oluyor ve iş imkanı zorlaşıyor. Sizler intörnlük programını akademik hayata entegre etmiş bir üniversitenin öğrencisisiniz” şeklinde konuştu.

İntörn fırsatını iyi değerlendirin

Konuşmasında GAÜN Mühendislik Fakültesi mezunu olduğunu ve birçok arkadaşının Türkiye'nin en iyi firmalarında çalıştığını, birçoğunun yurt içi ve yurt dışında firmasının bulunduğunu ve siyasette etkin yerlerde olduğunu belirterek başlayan İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk ise, “Üniversiteniz size 2013'ten buyana altın değerinde bir intörn fırsatı verdi. Bu fırsatı çok iyi değerlendirin” dedi. Öğrencilerin iş hayatında iletişimin önemine dikkat çeken Çeliktürk konuşmasında özetle şunları söyledi: “Hangi işyerine giderseniz gidin, neler yaptıklarını çok iyi bilin.Hayata dair planlarınız olduğu gibi, stajınızla ilgili planlarınız da olsun. Diplomanızı alarak imza yetkisine sahip mühendis olabilirsiniz. Ama iyi bir mühendis olduğunuzu söyleyemezsiniz. Çünkü sizin rakipleriniz bizimkinden çok fazla. Ama, ümidinizi kırmayın.Çok iyi, zengin bir ülkede yaşıyorsunuz. Eskiden olduğu gibi birtakım engellerle karşılaşmamız olağandır. Fırsatları değerlendirerek bu sıkıntıları ortadan kaldırabileceğinizi kesinlikle unutmayın.”

Hata yapmaktan korkmayın

Konuşmasında İntörn Mühendis Uygulaması gibi önemli bir projeyi hayata geçirmelerinden dolayı GAÜN yöneticilerine teşekkür ederek başlayan Gaziantep Ticaret Odası Genel Sekreteri Baran Uçaner de, öğrencilere insanı ilişkilerine dikkat etmeleri çağrısında bulundu. Öğrencilere, ‘Kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız, başkalarına da öyle davranın' çağrısında bulunan Uçaner, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Bu söylem iş hayatınızda birçok problemi başlamadan bitirecektir. İş yaşamınızda mesleğinize yönelik sivil toplum kuruluşlarıyla ilişki içinde olun. Unutmayın ki fırsatlar yakalandıkça çoğalır. Alanınızla ilgili yayınları yakından takip edin. Bilgilerinizi güncel tutun. Hata yapmaktan korkmayın, Çünkü bir başarı hikâyesi okuyorsanız, unutmayın okumadığınız 99 da başarısızlık hikayesi vardır. Hatalarınız sizi ümitsizliğe düşürmek yerine, doğruyu bulmak için motive etmelidir. Yabancı dil sizi tercih edilen insan yapacaktır ama artık 2. bir yabancı dil bilmek de zorunlu gibidir. Takım çalışmasına önem verin. Çünkü firmalar takım halinde çalışma özelliği göstermeyen insanların teknolojiyi kullanmada ciddi problemlerle karşılaştığını görüyoruz. İntörnlük döneminizde özellikle öğrenmeye ve tecrübe kazanmaya odakların. Tüm bunları yaparken, kendinize de mutlaka zaman ayırın. Hobilerinizi ihmal etmeyin. . Çünkü onlar iş hayatınızı olumlu etkileyecektir.”

İşinizi severek yapın

Kadın Mühendis Olmak konulu sunumunda başarının sırlarına ilişkin kişisel görüşlerini paylaşan Mak-Tes A.Ş Genel Koordinatörü Özge Renklidağ ise, 4.5 aylık intörnlük döneminin mühendis adayları için büyük şans olduğunu ifade ettiği konuşmasında, iyi bir mühendis olabilmek için şu önerilerde bulundu:

“Stajlarda etken olun, stajınızı hakkıyla yapın. Çeşitli konularda uzmanlaşın. Yenilikleri takip edip, kendinizi geliştirin. Mümkünse, yüksek lisans ve doktora çalışmalarınızı iş hayatı döneminizde yapmaya gayret gösterin. Çeşitli bilgisayar sistemlerine eğilin. İngilizce artık yetmiyor, yanında ikinci bir yabancı diliniz mutlaka olsun. Ne yaparsanız yapın, işinizi severek yapın. Ben bir kadın mühendisim ve mühendisliğin cinsiyeti yok. Erkek mühendisin yaptığı her şeyi artık kadın mühendis te rahatlıkla yapıyor.”

Konuşmaların sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Dekan Prof. Dr. Mustafa Günal ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Bozdana tarafından konuşmacılara günün anısına imzalı birer baret hediye edildi. Etkinliğin öğlenden sonraki bölümünde ise, İşletmelerde kullanılan Kalite Sistemleri Eğitimi konusunda, Endüstri Mühendisliği Araştırma Görevlisi Selen Yücesoy, İntörn Mühendislik sürecinde Proje geliştirme ve Yönetimi Eğitimi konusunda Target Teknoloji Birimi Genel Müdür Ekrem Tekin, İntörn Mühendislik için İş Güvenliği Eğitimi konusunda da Dr. Öğr. Üyesi Yunus Eroğlu öğrencilere birer konuşma yaptı.