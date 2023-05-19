İhlas Haber Ajansı

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43.5 milyon TL'lik para ve ziynet eşyasını çalan şahıs yakalandı

Gaziantep polisi çaldığı araç ve içerisinde 43.

5 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyasını alan İ.E. isimli şüpheli şahsı yakaladı.


Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Şahinbey İlçesi Bey Mahallesinde 17.05.2023 tarihinde bir otoparkta meydana gelen oto hırsızlığı olayında B.Y. isimli şahsa ait araçla birlikte içerisinde 43.5 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyasının çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan İ.E. isimli şüpheli şahıs yakalanarak yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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