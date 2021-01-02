4.5 tonluk 3 dev su aygırı için eş aranıyor

Erişkinlik çağlarına gelen ve 4.5 ton ağırlığındaki dev su aygırları için eş arayan hayvanat bahçesi yetkilileri yurt dışında bulunan hayvanat bahçeleri ile irtibat halinde olduklarını söyledi. Dev ve cüce olmak üzere iki tür su aygırı bulunmakta olduğunu belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, “İki tür su aygırı var genellikle cüce olan su aygırları bulunuyor hayvanat bahçelerinde bizdekiler dev su aygırı olduğu için ş bulmakta zorlanıyoruz ama çalışmalarımız devam ediyor. 3 erkek dev su aygırımız için 3 dişi arıyoruz” dedi. Dev su aygırları için hem yazlık hem de kışlık olmak üzere havuzlu barınakları bulunduğunu ifade eden Özsöyler, “Bu hayvanların mutlaka suya girmeleri gerekiyor, suyun altında kalıp derilerinin kurmaması gerekiyor. Kışın da havuzları ısıtmalı olduğu için rahatlıkla girip çıkabiliyorlar. Bunlar günde 60 ile 64 kilogram meyve ve sebzelerden oluşan yiyecek veriyoruz. Burada gayet mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar” ifadelerini kullandı.

Üç dev su aygına eş bulmaya çalıştıklarını kaydeden Özsöyler, konuyla ilgili yurt dışında bulunan çeşitli hayvanat bahçeleri ile iletişim halinde bulunduklarını söyledi.

Özsöyler, “İki tür su aygırı var genellikle cüce olan su aygırları bulunuyor hayvanat bahçelerinde bizdekiler dev su aygırı olduğu için ş bulmakta zorlanıyoruz ama çalışmalarımız devam ediyor. 3 erkek dev su aygırımız için 3 dişi arıyoruz” diye konuştu.

İki Asya fili Gabi ve Pili'den sonra hayvanat bahçesinin ilgi odaklarından olan su aygırları içinde eş arama çalışmaları devam ediyor.