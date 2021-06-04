46 bin hijyen paketi LGS için hazır

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 06 Haziran'da gerçekleşecek Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek bütün öğrenciler için hazırlanan hijyen paketlerinin tanıtımı gerçekleşti.

Tanıtımda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kendileri için yeni hedefin “Eğitim ve Bilim Şehri Gaziantep” olarak belirlediklerini söyledi.

Eğitime verdiği desteklere ek olarak yeni tip Korona virüs (Kovid-19) Salgını'nda Türkiye'ye örnek bir çalışmayla şehirdeki okulların temizlik malzemesi ihtiyaçlarının giderilmesinde öncü olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu defa da Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 06 Haziran'da gerçekleşecek Liselere Geçiş Sınavı'da (LGS) öğrencilerin rahat ve güvenli ortamda sınava girebilmesi için hijyen paketleri hazırladı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan, içinde su, şeker, maske, dezenfektan, ıslak mendilin bulunduğu 46 bin paketin öğrencilerin sınav yerlerindeki sıralarına konuldu. Şehitkamil İlçesi'nde bulunan Mehmet Emin Zekiye Üstünel Ortaokulu'nda gerçekleşen tanıtım toplantısında Millî Eğitim Bakanlığı ve müdürlüğünün hizmetinde olduklarını vurgulayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni hedef olarak “Eğitim ve Bilim Şehri Gaziantep” olarak belirlediklerini ve çalışmalara daha güçlü destek vereceklerini ifade etti. Tanıtım toplantısı sonrası öğrencilere motivasyon verdi, başarılar diledi.

Tanıtım toplantısına Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci katıldı.

“Çocuklarımız güvenli ortamda sınava girecek”

Gaziantep Modeli ile eğitimde birçok başarıya imza atıldığını aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Biz yola çıkarken ‘Çocuk', ‘İnsan', ‘Genç' dostu bir şehir anlayışı ile yola çıktık ve pandemi süreci en çok çocuklarımızı, gençleri, eğitimi etkiledi. Onları bu süreçte en az zarar görmesi için bir taraftan tablet dağıttık, internet altyapısı kurduk, okulları güvenli hale dönüştürdük ve şimdi sınavları güvenli hale dönüştürüyoruz. Çocuklarımız güvenli, huzurlu, başarılı ise biz, şehir huzurlu ve mutluyuz. Öğretmenlerimize de bu süreçteki fedakarlıkları için teşekkür ediyorum. Okullarımız ve sınavlarımız güvenli. Ailelerimiz müsterih olsunlar evlatlarımız güvenli okullarda sınava girecek. Hocalarımız müsterih olsunlar bütün pandemi ve hijyen şartları sağlandı. Çocuklarımız kalp huzuru ile sınavlara girsinler. Bu temel çok önemli. İyi bir üniversite iyi bir liseden başlıyor. 45 bin evladımız bu sınava girecek bu 45 bin hayat demek. Her biri bizim için çok kıymetli. Bunun için bu çalışmaları güçlü bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Milli Eğitim Bakanımız ile konuştuk. Burada pandemide yeni bir kampanya başladı ve bu kampanya içerisinde güçlü bir şekilde olmaya devam edeceğiz ve ‘Telafide Bende Varım' Kampanyası için destek vereceğiz” şeklinde konuştu.

“Maske ile girilecek son sınav olmasını diliyorum”

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, toplantıda yaptığı konuşmada destek veren Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelere teşekkür ederek, “Bu sürecin başında Fatma Başkanımız ve diğer başkanlar bizi, çocuklarımızı, öğretmenlerimizi, vatandaşlarımızı yalnız bırakmadılar. Hayat devam ediyor ve devam ederken ihtiyaçlar değişiyor. Aslında küçük gibi görünen bu iş hayata, sağlığa dokunan çok önemli bir iş. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne, Şampiyon Başkan'a bu yakışırdı. Bu sınav çocuklarımızın maske ile gireceği son sınav olur ama çok güzel ve estetik olarak hazırlanmış bu malzemeler. Çocuklarımızın suyu, ıslak mendili, şekerleri ve hepsi var. Sınava gireceklere başarı diliyorum çünkü çok zor bir dönemden ve sınavdan geçtik ülke olarak bu dönemde” dedi.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, velilerin ve çocukların kafalarında bütün soru işaretlerini bitirecek çok büyük bir organizasyon yapıldığını, her öğrencinin hijyen setlerini sınava girecekleri masalara bırakıldığını söyledi.

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu konuşmalarında ise sınavların unutulmayıp böyle bir çalışma yapıldığı için teşekkür etti.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, güzel bir süreç yakalanarak vakaların düştüğünü, daha çok gayret ile daha güzel günlerin olacağına inandığını ifade etti.