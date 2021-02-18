İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

47 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep’te bir iş yerinde ve iş yeri sahiplerinin ikametlerinde yapılan aramalarda değişik marka ve modelde toplam 47 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep'te bir iş yerinde ve iş yeri sahiplerinin ikametlerinde yapılan aramalarda değişik marka ve modelde toplam 47 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.


İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İslahiye, Ulus Caddesinde bulunan bir iş yerinde kaçak cep telefonu satıldığı tespit edildi. Polis ekiplerince iş yeri ile iş yeri sahiplerinin ikametlerinde yapılan aramalarda, değişik marka ve modelde toplam 47 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan H.H. ve İ.H. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.