İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gaziantep’te hakkında 29 ayrı yakalama emri ve 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin yaptığı operasyon ile yakalandı.

Gaziantep'te hakkında 29 ayrı yakalama emri ve 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin yaptığı operasyon ile yakalandı.


Çeşitli mahkemelerce hakkında 29 ayrı yakalama emri ve "Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Özel Belgede Sahtecilik" gibi suçlardan toplam 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. isimli şahıs yakalandı. 2014 yılından bugüne kadar aranan şahıs, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yapılan sıkı takip ve titiz araştırmalar sonucu Fidanlık Mahallesi'nde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen S.S. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.