5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Gaziantep'te akraba iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan ve 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli şahıstan 1'i tutuklandı.

Olay, 30 Kasım 2022 akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, akraba iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüş ve kavgada 5 kişi silahla yaralanmıştı.

Yaralanan 5 kişinin hastanedeki tedavisi sürerken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili M.E.Y. ve M.Y. isimli 2 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden M.E.Y. serbest bırakılırken, M.Y. isimli şüpheli şahıs ise tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.