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5 mahallede 13 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sokak satıcılarına yönelik drone ve narkotik dedektör köpek desteği ile 5 mahallede 13 adrese eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı.


Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Hacıbaba, Çağlayan, Onat Kutlar, Gazikent ve Karşıyaka mahallelerinde sokak satıcılarına yönelik drone ve narkotik dedektör köpeği desteği ile 13 adrese düzenlenen eş zamanlı yapılan şafak operasyonunda 1 kilo 300 gram esrar, 230 gram eroin, 350 gram metamfetamin, 80 kök kenevir bitkisi, 4 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 80 adet extacy hap, 81 şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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