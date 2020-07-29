5 tonluk fillere bayram bakımı

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bulunan 5 tonluk fillerin Kurban Bayramı öncesi bayram bakımları yapıldı. Ziyaretçilerin bayramda yoğun ilgi gösterdiği fillerin önce ayakları yıkandı, sonra tırnakları törpülenip ilaçlandı.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bayram hazırlıkları devam ediyor. Toplam 325 türden 7 bin 500'ün üzerinde hayvanın bulunduğu Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin üyelerinden Gabi ve Pili isimli filler, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla ziyaretçileri için son hazırlıklarını yaptı. Temizlik için özel bölmeye giren filler, kendilerini bekleyen bakıcılarına ayaklarına uzattı. Eline su hortumunu alan bakıcılar, ilk önce filin bölmeden uzattığı ayaklarını yıkadı, sonrasında da tırnaklarını törpüleyip ilaçlama ile bakımı sonlandırdı. Bakımları tamamlanan filler bayram ziyaretçilerini merakla beklemeye başladı.

“Gabi ve Pili bayrama hazır”

Fillerin Kurban Bayramı öncesi tüm bakımlarının yapıldığını söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı ve Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, “Gaziantep Hayvanat Bahçesi ile özdeşleşmiş iki tane filimiz bulunmakta. Bunlardan biri Gabi, diğeri Pili. Fillerin genel anlamda ayak bakımlarını sürekli yapıyoruz ama böyle bayramlar gibi özel günler nedeniyle de özel olarak bakım yapıyoruz. Fillerin ayak bakımları çok önemlidir. O yüzden bayram öncesi fillerin ayaklarını önce tazyikli suyla yıkıyoruz. Sonrasında da fillerin ayak tırnak bakımlarını yani pedikürlerini yapıyoruz. Ardından da ayaklarını ilaçlayıp bakımları tamamlıyoruz. Bunları yapmazsak ayaklarının altlarına batan taşlar dizlerine kadar giden sinir uçlarına gider ve eklemlerde iltihaplanmaya neden olur. Ayrıca yürümelerine de engel olur. O yüzden bu bayram için de Gabi ve Pili'nin bakımlarını tamamladık. İki filimiz de ziyaretçileriyle bayramlaşmak için hazır” diye konuştu.