5. uluslararası folklor festivali kortej yürüyüşü

Uluslararası Folklor Festivali düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Folklor Festivali düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Mecidiye Handa başlayan yürüyüş balıklı parkında son buldu. Birçok ülkeden gelen folklor ekipleri hem gösterilerini düzenledi ham de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

“Hem farklı kültürleri tanıyor hem de ülkemizin tanınmasına katkı sunuyoruz”

Balıklı parkında bir açıklama yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Dünyanın üzerinde 200'e yakın ülke var. Bu ülkelerin her birinin ırkı, kıyafeti, dili, kültürü farklıdır. Bunların hepsini görmek kolay değildir. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak bu yıl 5.'sini düzenlediğimiz Uluslararası Folklor Festivali ile bu ülkelerden misafirleri buraya davet edip onların hem ülkemizi tanımasına hem de bizim onları tanımamıza vesile oluyoruz. Bu yıl 5.'sini düzenlediğimiz Uluslararası Folklor Festivalimize Türkiye'mizden yine halk oyunları ekibinin yanı sıra KKTC'den Kırgızistan, Moldova, Makedonya, Arnavutluk, Hindistan ve Gürcistan'dan birbirinden kıymetli misafirlerimiz var. Ben onlara hoş geldin diyorum” diye konuştu.