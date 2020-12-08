İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

500 evde 2 bin kişiye karantina

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde artan korona virüs vaka sayıları sonrası 500 evde oturan 2 bin kişi önlem amaçlı karantinaya alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde artan korona virüs vaka sayıları sonrası 500 evde oturan 2 bin kişi önlem amaçlı karantinaya alındı.


Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde son zamanlarda artan korona virüs vaka sayıları sonrası yeni karantina kararları alındı. Alınan kararlar kapsamında ilçedeki 12'si merkez, 36'sı kırsal mahalle olmak toplam 48 mahalledeki 2 bin kişi önlem amaçlı karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar kapsamında sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından karantinaya alınan evlere karantina uyarılarını içeren yazılar asıldı. Güvenlik ekipleri de karantinaya alınan evlerin çevresinde önlem aldı.


Öte yandan karantinada bulunanların vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanırken, belediye ekipleri ise karantinaya alınan mahallelerde dezenfeksiyon çalışmaları yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.