59 adet kaçak telefon ele geçirildi

Gaziantep'te Eski Nizip yolu üzerinde uygulama yapan KOM ekipleri durdurdukları 2 araçta 59 tane kaçak cep telefonu yakaladı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Şehitkamil ilçesine bağlı Burak Mahallesi Eski Nizip yolu üzerinde durdurdukları iki araçta çok sayıda kaçak telefon ele geçirdi. İki araçta yapılan aramada 59 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirilirken şüpheli 2 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.