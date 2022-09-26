5'inci Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali'nin yarışmaları sonuçlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve bu yıl 5'incisi düzenlenen Rumkale Su Sporları Festivali'nin yarışma sonuçları belli oldu. Fırat'ın incisi Rumkale'de gerçekleşen festivalde derece alanlar ödüllendirildi.

Doğa ve tarihin iç içe olduğu Rumkale'nin dünyaya tanıtılması ve spora olan ilgiyi artırmak amacıyla 13 ülke ve 38 şehirden bin 350 sporcunun katıldığı festivalde yarışmacılar gün boyunca dragon bot, su topu ve yüzme yarışlarında kıyasıya mücadele etti. Yavuzeli ilçesinde bulunan ve eşsiz manzara eşliğinde gerçekleştirilen Rumkale Su Sporları Festivali'nin ilk mücadelesi olan Dragon bot yarışmasında Samsun Belediyesi Takımı birinci olurken, A&T Bank Takımı ikinci, Balence Tuzla Takımı üçüncü oldu. Su topu müsabakalarındaysa, Şehitkamil Belediyesi Takımı birinci, Elazığ takımı ikinci ve Mersin Mert Takımı üçüncülüğü ile ödüllerini aldı.

Açık yüzme yarışmalarında 18-29 yaş aralığında erkeklerde 18-29 yaş kategorisinde Doğukan Ulaç birinci, Barış Şahin ikinci, M. Talha Eryılmaz üçüncü olurken kadınlarda birinci Sude Nas Çakmak, İkinci Ece Turgut, üçüncü Nilsu Kalem oldu. 3500 metrede erkekler kategorisinden Yusuf Balaban birinci, Mustafa Arda Çulha ikinci ve İhsan Aybars Akay üçüncü olurken, kadınlar kategorisinde Elanur Kart birinci, E. Yaren Konaç ikinci, Beril Öztürk ise üçüncü oldu. Yaş kategorilerindeyse 14-15 yaş aralığında birinciler erkelerde İhsan Aybars Akay, kadınlarda Elanur Kart; ikinciler Kadirhan Sağlam ve Cemre Naz Karabıçkı, üçüncüler ise Ekin Kılıç ve Ceylin Naz Yavuz oldu. 16-17 yaş aralığında erkeklerde sıralama birinci Yusuf Balaban, ikinci Mustafa Arda Çulha, üçüncü Toprakcan Şahin olarak gerçekleşti. Kadınlardaysa aynı yaş kategorisinde E. Yaren Konaç birinci, Beril Öztürk ikinci, Büşra Balaban da üçüncü olarak yarışmayı tamamladı.

2000 metredeyse: Erkekler 10-11 yaş kategorisinde Anıl Ulusoy birinci olurken, Osman Kart ikinci, Aydın Ege Özsoy üçüncü; 12-13 yaş kategorisinde Berkin Avcı birinci, Yalçın Ulusoy ikinci, Bekir Sıvacı üçüncü; 30 yaş üstü kategorisinde Zihni Ademoğlu birinci, Olcay Batu Coşkuner ikinci, Basel Shikh Osman üçüncü olarak tamamladı. Kadınlar 10- 11 yaş kategorisinde İlknur Doğan birinci, Hatice Cansu Turan ikinci, Işıl Ada Ertan üçüncü; 12-13 yaş kategorisinde İkra Sıvacı birinci, Zeynep Buğlem Ulusoy ikinci, Ece Erdoğan üçüncü; 30 yaş üstü kategorisinde Pınar Arpınar Avşar birinci, Çilem Çelik ikinci, Meltem Kalkan ise üçüncülükle yarışmayı tamamladı. Aynı zamanda 2000 metrede 30 yaş üstü kategorisinden Zihni Âdemoğlu birinci, 12-13 yaş kategorisinden Berkin Avcı ikinci ve Yalçın Ulusoy üçüncü olurken, kadınlardaysa 12-13 yaş kategorisinde İkra Sıvacı birinci, Zeynep Buğlem Ulusoy ikinci, Ece Erdoğan üçüncü olarak yarışmayı sonlandırdı.

Açık yüzmede yarışı ilk tamamlayan sporcuya ödülünü Vali Davut Gül ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin verirken, yarışmada derece alan diğer sporcularaysa ödüllerini Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu tarafından verildi.