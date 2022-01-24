6 Avrupa ülkesinden eğitimciler Gaziantep'te ağırlandı

Dr. Mehmet Fatih Özmantar, Doç. Dr. Melike Özyurt, Doç. Dr. Emrah Cinkara, Doç. Dr. Mehmet Bardakçı ve GAÜN Öğretim Görevlisi Şehnaz Sakıcı'nın yürüttüğü “Facilitating e-Learning for an Inclusive Pedagogy: e-FLIP” isimli AB projesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

GAÜN Gaziantep Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilen proje toplantısına; İspanya, İtalya, Slovakya, Yunanistan, Almanya ve İzlanda'dan 17 eğitimci katıldı. Katılımcılar, projenin saha çalışmaları kapsamında GAÜN Uzaktan Eğitim Merkezi, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu ve GAÜN Uyum ve İnovasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Projenin başarıya ulaşması için gereken tüm desteği sağlayacağız

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan GAÜN Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Çetin, farklı ülkelerden eğitimcileri misafir etmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, bu tür çalışmaları önemsediklerini, projenin başarıya ulaşması için gereken tüm desteği sağlayacaklarını dile getirdi. GAÜN Uzaktan Eğitim Merkez Müdürü Doç. Dr. Emrah Cinkara ise amaçlarının öğretmenlerin tekno-pedagojik yeterliklerini ve uzaktan eğitimin dinamiklerine uygun bir öğretim modeli geliştirmek olduğunu ve öğretmen eğitimlerinin sağlanabilmesi için modelle uyumlu öğretmen eğitim modülü ve dijital platformunda oluşturulacağını ifade etti.

İki yıl sürecek olan projenin ikinci toplantısı 13-19 Şubat 2022 tarihleri arasında Almanya'nın Berlin şehrinde gerçekleşecek.