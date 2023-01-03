6 ayda 10 defa ekmek çalınması market sahibini bezdirdi

Gaziantep'te bir markete dadanan şüpheli şahıslar, son 6 ayda 10 defa ekmek çaldı. Marketten ekmek çalan şüpheli şahısların son hırsızlık anları ve rahat tavırları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İlginç hırsızlık olayları Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çeşitli zamanlarda markete dadanan şüpheli şahıslar, sabah erken saatlerde market önüne bırakılan ekmekleri çaldı. Son 6 ayda birbirine benzer 10 ayrı hırsızlık olayı yaşandığını söyleyen ve çoğunlukla ekmek çalındığını belirten market sahibi Mustafa Meşe, şüpheli şahısların bulunmasını istedi.

Ekmek hırsızlığı saniye saniye güvenlik kamerasında

Şüpheli şahısların son hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sabah erken saatlerde pikap tarzı bir araçla marketin önüne gelen 2 şüphelinin etrafı gözetledikten sonra 1 torba dolusu ekmeği araçlarına koyarak çalma anları ile rahat tavırları saniye saniye yer aldı. Yaşanan hırsızlık olaylarına tepki gösteren market sahibi Mustafa Meşe ise yetkililerden çözüm istedi.

Hırsızlık olayı ile ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Meşe, "Sabah erken saatlerde ekmekçi ekmekleri bıraktıktan sonra şüpheli şahıslar geliyor. Şüpheli şahısların yüzü ve geldikleri aracın plakası da net olarak görünüyor. Bir süre marketin önünde durduktan sonra bütün ekmekleri alıp gidiyorlar" dedi.

"Bir hafta içerisinde dördüncü, son 6 ay içerisinde ise onuncu hırsızlık olayı"

Son 6 ayda benzer 10 hırsızlık olayına maruz kaldığını söyleyen Meşe, "Bu bir hafta içerisinde dördüncü, son 6 ay içerisinde ise onuncu hırsızlık olayı. Bir gün önce de iş yerimin güvenlik kamerasını çalmışlardı. Yani buradan o şahıslara da sesleniyorum. Kardeşim artık buranın peşini bırakın, burada size ekmekten başka bir şey çıkmaz ki zaten ekmeği de alıp götürüyorsunuz. Milletin hakkına girmeyin. O ekmekleri sabah erken işe giden insanlar alıyor" diye konuştu.