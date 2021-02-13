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6 ilde terör operasyonu: 42 gözaltı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi.

Aralarında HDP Gaziantep İl Başkan'ı Ethem Ünal ve avukatların da aralarında bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı.


Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2016 yılında kapatılan Rojava Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği (MEYA - DER), Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) ve Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği'nin eski üye ve yöneticileri hakkında açılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde Gaziantep merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak yürütülen operasyonlarda Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gaziantep İl Başkanı Ethem Ünal, avukatlar B.Ö. ile A.A., M.D., B.Ş., M.Ş., İ.D., H.İ., A.Y., R.D., S.A., E.K., O.G., P.A., M.Y. ve M.B. ile dernek yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı.


HDP, İHD ve ÖDP gibi bazı parti ve sivil toplum örgütü yöneticilerine yönelik yürütülen operasyonunun sürdüğü öğrenildi.

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