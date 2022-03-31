6 kez kalp krizi geçirdi, şifayı NCR Hospital'da buldu

Gaziantep'te ankilozan spondilit rahatsızlığı nedeniyle 6 kez ameliyat masasından kaldırılan kalp hastası Ahmet Ceviz, şifayı NCR International Hosiptal'da buldu. Kendisine başka hastanelerde “'Seni uyandıramayız masada kalırsın” denildiğini aktaran Ahmet Ceviz, NCR International Hospital hastanesi ekibine teşekkür etti.

Gaziantep'te yaşayan 46 yaşındaki Ahmet Ceviz, 6 kez kalp krizi geçirdi. Tedavi olmak için hastane ve doktor arayışına giren Ankilozan spondilit (Boyun ekleminin tamamen hareketsiz olması) sebebiyle 6 kez ameliyat masasından kaldırıldı. Anesteziye alınamadığı için ameliyatı gerçekleştirilemeyen hasta son olarak Gaziantep NCR International Hosiptal'a başvurdu. Hastanedeki tetkiklerin ardından doktorlar hastanın 4 damarındaki tıkanıklık sebebiyle Koroner Arter ByPass ameliyatı olmasına karar verdi.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Türkay Yücel tarafından gerçekleştirilen başarılı anestezi işlemi sonrası hasta ameliyata alındı. Kalp ve Damar Cerrahisi Op. Dr. Bayram Yılmazkaya ve Op. Dr. İbrahim Halil Algın tarafından gerçekleştirilen cerrahi operasyon sonrasında hasta sağlığına kavuştu.

“Bana ‘masada kalırsın' dediler”

Ameliyatın ardından yatışı gerçekleştirilen Ahmet Ceviz "2016 yılında ilk kez kalp krizi geçirdim ve sonrasında bunu takip eden toplamda 6 kez daha kriz geçirerek neredeyse ölüm riski yaşadım. Tedavimin gerçekleşmesi için doktor arayışına girdim fakat ankilozan spondilit (Boyun ekleminin tamamen hareketsiz olması) sebebiyle anestezi olamıyordum ve ameliyatım gerçekleştirilemiyordu. Tedavi olmak için gitmiş olduğum sağlık kuruluşlarında 'Seni uyandıramayız masada kalırsın' deniliyordu ve tedavim mümkün olamıyordu. Bu yüzden doktor arayışına devam ettim ve Kalp ve Damar Cerrahisi Op. Dr. Bayram Yılmazkaya ve Op. Dr. İbrahim Halil Algın ile tanıştım. Özverili bir şekilde benimle ilgilendiler ve ameliyatımı gerçekleştirdiler. Hastanedeki doktorların benimle ilgilenmesi ve adeta babacan bir tavırla yaklaşmaları beni çok mutlu etti. Hastane yönetimi, doktorları, hemşireleri ve personellerine kadar herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.