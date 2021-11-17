6 saat sonra bulunan parmak yerine dikildi

Gaziantep'te fabrika işçisinin iş kazasında kopan ve kazadan 6 saat sonra bulunan parmağı, Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Vasıl Ercüment Erbaş tarafından uygulanan mikro cerrahi yöntemiyle başarılı bir şekilde yerine dikildi.

Gaziantep'te bir fabrikada çalışan 23 yaşındaki O.B'nin parmağı çalışırken makineye sıkıştı. Parmağı kopan talihsiz işçi, arkadaşları tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Kopan parmak bulunamadığı için farklı bir hastanede eli toparlanan O.B'nin bu sırada kopan parmağı fabrikada her yerde arandı. Kopan parmak tam 6 saatte bulunurken, bu operasyonları başarıya gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Vasıl Ercüment Erbaş'a başvuruldu. Op. Dr. Erbaş, Özel Hatem Hastanesi'nde işçinin kapatılan parmağını tekrar açıp, bulanan parmak ucunu mikro cerrahi yöntemiyle başarılı bir şekilde yerine dikti. 3 saat süren operasyonun ardından parmaklarına yeniden kavuşan O.B. sevincini şu sözlerle ifade etti:

“Talihsiz bir iş kazası yaşadım. Makineye elimi kaptırmam sonucu parmağım koptu. Acılar içinde kıvranırken, aslında bir yandan parmağımı bulamamanın üzüntüsünü yaşıyordum. Beni hemen hastaneye götürdüler. Parmağım bulunamadığı için ufak bir müdahale ile sadece kopan yeri toparlayıp sardılar. Sağ olsun arkadaşlarım bu sırada parmağımı bulup hemen bu tür operasyonları başarı ile gerçekleştiren Op. Dr. Erbaş'a başvurmuşlar. Bizi hemen kabul etti. Ben kopma süresi nedeniyle umutsuzdum. Ancak doktorum parmağımı yerine dikti ve parmağımı kullanabileceğimi söyledi. Ameliyatı gerçekleştiren doktorum ve Hatem Hastanesi çalışanlarına çok teşekkür ederim.”

"Parmaklarını rahatlıkla kullanılabilecek"

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Erbaş zor operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Hastamız bize geldiğinde yaklaşık 6 saatlik bir süre geçmişti. Parmak bulunamadığı için önce başvurdukları hastanede kapatılmıştı. Bize gelindiğinde hemen değerlendirmede bulunup daha fazla vakit kaybetmeden operasyona başladık. Yaklaşık 3 saatlik bir operasyon oldu. Zor ve riskli bir ameliyattı. Bu gibi durumlarda erken müdahale çok önemlidir. Ancak bu vakada kopmanın üzerinden uzun bir süre geçmişti. Parmak da geç bulunmuş ve iyi korunamamıştı. Hastamızın ameliyatını mikro cerrahi teknik ile mikroskop altında gerçekleştirdik. Damarları, sinirleri, tendonları onarmak üzere tekrar parmağı eline birleştirdik ve parmakların dolaşımını sağladık. Hastamız böylece travma sonucu kaybettiği parmağına tekrar ulaşmış oldu. Cerrahi mikroskop altında, kalınlıkları yaklaşık olarak bir milimetre ve daha küçük olan atardamarlar, 0.7 - 0.8 mm ve daha küçük olan toplardamarlar, parmaklarının ucunu hissetmesini sağlayan sinirler ve parmakların hareket etmesini sağlayan tendonların tamamını onarmış olduk. Ameliyat sonrası iyileşme süresi tamamlandıktan sonra fizik tedavi ile birlikte kısa süre sonra parmaklarını rahatlıkla kullanabilecek”

Bu tür kazalarda kopan parçanın doğru saklanması ve taşınmasının yanı sıra kısa sürede tecrübeli bir hekime başvurulmasının önem arz ettiğini dile getiren Op. Dr. Vasıl Ercüment Erbaş, “Eğer kopan bir parmaksa soğuk suyla ıslatılmış bir beze sarıp bir naylon poşete konulması, bu poşetin de içinde buzlu su olan başka bir poşete konulması gerekiyor. Parmak, 6 saat süreyle bu şekilde kalabilir, ancak bu süre 8-10 saate kadar da çıkabiliyor. En çok parmağın buz kalıplarının arasında sıkıştırılarak bize getirilmesi ile karşılaşıyoruz Bu, hatalı bir davranış. Çünkü, hem parmaktaki dokuların donmasına hem de ezilmeye neden oluyor. Erken başvurularda parmağı kurtarma şansımız biraz daha artıyor. El ve kol kopmalarında ise kas dokusu fazlalaştıkça bekleme süresi de kısalıyor. Bu nedenle bu durumlarda süre daha büyük önem kazanıyor” diye konuştu.