6 yaşındaki Özge ilik nakli bekliyor

Gaziantep'te yaşayan 6 yaşındaki Özge Sarıkaya'ya, nadir görülen Aplastik Anemi (kan hastalığı) tanısı konuldu. Hastanede tedaviye alınan minik Özge, hayata tutunabilmek için ilik nakli bekliyor.

Gaziantep'in Araban ilçesi Elif Mahallesi'nde yaşayan Fatma ve Muhterem Sarıkaya çiftinin kızı Özge Sarıkaya'ya 4 ay önce nadir görülen bir tür kan hastalığı olan Aplastik Anemi tanısı kondu. Minik Özge, Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde tedaviye alınırken, ailesi Özge'nin hayata tutunması ve sağlığına kavuşması için ilik nakli bekliyor. Donör bulunması için çaba sarf eden Sarıkaya ailesinin yakınları ise sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı.

Kızının yeniden hayata tutunabilmesi için ilik nakli olması gerektiğini belirten anne Fatma Sarıkaya, “Kızıma 4 ay önce Aplastik Anemi tanısı kondu. Kızım 4 aydır hastanede tedavi görüyor. Hastalığından kurtulması için kızıma ilik naklinin olması gerekiyor. Türkiye'deki duyarlı vatandaşlarımızı kök hücre bağışında bulunmasını istiyorum. Kızımla sağlığına kavuştuktan sonra evimize gitmek istiyoruz” dedi.