6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

Gaziantep'te, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U. isimli FETÖ/PDY silahlı terör örgütü firarisi yakalandı. Yakalanan firari, tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U. isimli şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.