63 yıllık ilçenin trafik lambası talebi

Araban Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Karademir 63 yıllık ilçede hiç bir tane trafik sinyalizasyon sisteminin bulunmadığını belirterek, ilçeye trafik lambaları kurulması talebinde bulundu

Araban Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Karademir yaptığı açıklamada, 1957 yılında ilçe olan ve 32 bin 846 kişinin yaşadığı Gaziantep'in Araban ilçesinin 63 yıllık tarih iboyunca sinyalizasyon sistemi ile tanışmadığını belirterek, ilçedeki ana cadde ve kavşaklara trafik lambalarının kurulmasını istedi. Trafik lambalarının olmaması nedeniyle çok sayıda kazaların oluştuğunu anlatan Karademir, "2020 yılı arifesindeyiz. Günümüzde, Türkiye genelindeki belde ve köylerde bile trafik sinyalizasyon lambaları mevcut iken, 1957 yılında ilçe olan ve 32 bin 846 kişinin yaşadığı Araban ilçesinde neden bir tek trafik sinyalizasyon lambası bulunmuyor. İlçe merkezindeki trafik yoğunluğunun bulunması ve hiçbir trafik lambasının olmaması nedeniyle araç trafiği kontrol altına alınamadığı gibi sık sık kazalar meydana geliyor. İlçemizde öncelikli olarak Gaziantep Caddesi, Doktor Asım Güzelbey Caddesi, Karatepe Caddesi, Şahinler Caddesi, Cezaevi Caddesi, Çevre Yolu Caddesi, Karacaören Caddesi,Kıbrıs Caddesi, Beni Caddesi ve Akbudak Caddeleri'nde sinyalizasyon sisteminin kurulması gerekmektedir. Günümüz Türkiye'sinde belde ve köylerde bile trafik ışıkları bulunurken, ilçemizdeki caddelerin bir tanesinde bile trafik sinyalizasyon sisteminin bulunmaması ilçe halkını derinden üzmektedir" dedi.

Oda olarak yetkililere defalarca kez talepte bulunmalarına rağmen netice alamadıklarını anlatan Başkan Mustafa Karademir, ilçe merkezlerindeki kavşak ve caddelerde meydana gelen bir çok kaza meydana geldiği ve insanların öldüğü ve yaralandığını hatırlattı. Gaziantep-Adıyaman karayolunun ilçe merkezinden geçtiğini ifade eden Karademir, "ilçe merkezimizden Gaziantep-Adıyaman karayolu geçmektedir. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki iller, ilçeler ve köyler arasında ulaşımın sağlandığı Gaziantep-Adıyaman Karayolunda günün her saatinde tonajlı araçlar, toplu ulaşım araçları ve özel otomobillerin kullanımıyla trafik yoğunluğu yaşanmaktadır. Yoğunlukta kullanıldığı için her gün yüzlerce aracın Gaziantep-Adıyaman karayolunda kontrolsüz ve yüksek hız ile seyrediyor. Bu edenle sık sık ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazalar meydana geliyor.Ayrıca, Gaziantep gibi sanayi ve gelişmiş bir Büyükşehir ile Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tüm il, ilçe ve köylerin ulaşımının sağlandığı bir karayolu değil de köy yolu izlenimi veriyor" diye konuştu.