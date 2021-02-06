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7 bin TL'lik vurgun yapan kapkaççı 35 gün sonra yakalandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde kısıtlama gününde bir kadının içinde 7 bin lira olan çantasını alıp kaçan kapkaççı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 35 gün sonra gözaltına alınarak tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kısıtlama gününde bir kadının içinde 7 bin lira olan çantasını alıp kaçan kapkaççı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 35 gün sonra gözaltına alınarak tutuklandı.



Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 Ocak günü sokağa çıkma kısıtlaması esnasında bankadan para çekmek için dışarıya çıkan H.K. isimli kadın 7 bin lira para çektikten sonra evine dönerken para dolu çantasını Namık Kemal Mahallesi Tuna Sokak'ta kapkaççıya kaptırmıştı. Anbean güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayında kısa süreli kovalamaca sonucunda kapkaççının izini kaybeden kadın ve yanındakiler, içerisinde 7 bin TL bulunan çantayı boş bir şekilde yere atılmış halde bulmuştu. Olayın ardından zanlıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek zanlının kimliğini tespit etti.


Ekipler tarafından gözaltına alınan A.Z. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nizip Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan A.Z. tutuklanarak cezaevine konuldu.

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