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7 farklı suçtan aranan şahıs suçüstü yakalandı

Gaziantep polisi tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan ve 7 ayrı suçtan arandığı tespit edilen A.

K isimli şahıs, elindeki çalıntı jeneratör ile birlikte yakalandı.


Şehitkamil İlçesi Burak Mahallesi Eski Nizip Caddesi üzerinde Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan A.K isimli şahıs, elindeki çalıntı jeneratör ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahsın yapılan GBT kontrolünde 7 farklı suçtan arandığı tespit edildi.


Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıs hakkında başlatılan yasal işlemler devam ediyor.

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