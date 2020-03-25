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8 belediye başkanına 8 koli sarımsak

Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, Gaziantep’in 8 ilçe Belediye Başkanına 8 koli meşhur Araban Sarımsağı gönderdi.

Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, Gaziantep'in 8 ilçe Belediye Başkanına 8 koli meşhur Araban Sarımsağı gönderdi.


Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğu, “Korona virüs salgınının yayıldığı ilk günden beri uzmanların, sarımsağın bağışıklık sistemini güçlendiriyor, sarımsak yiyin açıklamalarının ardından ünü ülke sınırlarını aşan meşhur Araban Sarımsağına ülke genelinde yoğun talep yaşanıyor. Genel anlamda bağışıklık sistemini güçlendirmek için çok önemli olduğu bilimsel olarak da tespit edilen sarımsağın C vitamini içeren gıdaların alınması da bağışıklık sistemlerinin güçlenmesine faydalı olduğu biliniyor'' dedi.


8 belediye başkanına 8 koli sarımsak


Belediye Başkanı Doğru, “Araban Belediyesi olarak Araban Ovası'nda yetişen ve ünü ülke sınırlarını aşan meşhur Araban Sarımsağından her biri 5'er kilogram olmak üzere 8 koli yerli ve milli olan ve bu günlerde yeşil hasadına başlanan meşhur Araban Sarımsağını Gaziantep'in İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Şahinbey, Şehitkamil ve Yavuzeli ilçeleri olmak üzere 8 Belediye Başkanlarımıza gönderdik. Araban Belediye Başkanı olarak belediye başkanlarımız ve ülkemizdeki tüm vatandaşlarımıza KOVİD-19 salgını korona virüsten uzak sağlıklı yaşam diliyorum'' diye konuştu.

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