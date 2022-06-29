8. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası

Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası” B Kategorisinde şampiyonluk ve en iyi Türk sporcu ödülü olmak üzere iki altın madalya ile bir kupa kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonunun desteği ile Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen turnuvaya Azerbaycan, Sırbistan, İspanya, Irak, İran, Ürdün, Kazakistan, Lübnan, İngiltere, Kanada, Ukrayna, Suriye, Özbekistan, Bulgaristan ve Rusya'dan 544 satranç sporcusu katıldı. Büyük Usta, Uluslararası Usta, FİDE Ustası unvanlı sporcular ve Türkiye Satranç Milli Takımı sporcularının katıldığı turnuvada SANKO Okulları öğrencisi ve Türkiye Satranç Milli Takım sporcusu Kutay Sakmak 86 sporcunun yarıştığı B Kategorisinde birinci oldu. Sakmak, “En İyi Türk Sporcu” ödülünü de kazandığı turnuvayı iki altın madalya ve bir kupa ile taçlandırdı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencisi Kutay Sakmak'ın başarısı ile gurur duyduklarını söyledi.