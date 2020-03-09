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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

SANKO Üniversitesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında kadın personele gül dağıtıldı.

SANKO Üniversitesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında kadın personele gül dağıtıldı.


Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Prof. Dr. Ayşen Bayram ile birlikte üniversitede görev yapan akademik ve idari personelin Kadınlar Günü'nü kutlayarak, gül takdim etti.


Prof. Dr. Dağlı, “Şanlı zaferlerle dolu tarihimizde Türk Kadının her zaman büyük rolü olmuştur. Ulusumuzun hak ettiği başarıları elde etmesinde de kadınlarımızın büyük rolü olmaya devam edecektir. Bu nedenle tüm kadın çalışma arkadaşlarımı gayretlerinden dolayı kutluyor, başarılarının devamını ve kadına şiddetin sona ermesini temenni ediyorum” dedi.

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