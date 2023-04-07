SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Uzm. Fizyoterapist Meltem Uzun, günümüzde en sık kullanılan tedavi yöntemlerinden olan fizyoterapinin, bireylerde gelişen fonksiyon bozukluklarına uygulanan temel tedavilerden biri olduğunu söyledi.

8 Nisan Türkiye Fizyoterapistler Günü nedeniyle açıklama yapan Uzm. Fzt. Meltem Uzun, “8 Nisan fizyoterapistin rolünü ifade etmede bir farkındalık günüdür. Bu çerçevede yapılan çalışmalar ile toplumda, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır” dedi.

Fizyoterapistliğin, yalnızca engelli bireylere hizmet veren bir meslek olmadığının altını çizen Uzm. Fzt. Uzun, “Fizyoterapist, hastalık ve özür durumlarından kaynaklanan ağrı ve fonksiyonel yetersizliklerle ilgili gerekli özel ölçme ve değerlendirmeleri yapan ve bu değerlendirme sonuçlarından yola çıkarak yaşam kalitesini arttırmak için uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayarak uygulayan profesyonel sağlık personelidir” ifadelerini kullandı.

Dünyada yaklaşık 120 yıllık, Türkiye'de ise 60 yıla yakın bir geçmişi olan fizyoterapistlik mesleğinin, son yılların en cazip meslekleri arasında gösterildiğine dikkat çeken Uzm. Fzt. Uzun, şunları kaydetti: “Fizyoterapistler; nörolojik, ortopedik, pediatrik, romatolojik, geriatrik, kardiyopulmoner, lenfödem, sporcu sağlığı, kadın sağlığı gibi alanlarda rehabilitasyon hizmeti verirler. Bunların yanı sıra toplum sağlığını iyileştirme konusunda da hastalık ve engelle başa çıkma becerilerinin, sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarının kazandırılması ile hastalık ve sağlıkta fiziksel aktivite danışmanlığı fizyoterapistlerin temel görevleri arasındadır. Ayrıca bulaşıcı olmayan hastalıklar, çeşitli yaralanmalar, yaşlılık, gebelik, sağlıklı bireyler, sporcular gibi toplumun ihtiyaç duyduğu tüm sağlıkla ilişkili durumlarda yaptığı değerlendirmeler, tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımları ile de yer almaktadır.”

Afet sonrası yaşanan sağlık sorunlarında fizyoterapistin rolü

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen afetlerin, önemli halk sağlığı sorunlarına yol açtığını belirten Uzm. Fzt. Uzun, şu bilgileri paylaştı: “Afetler sonrasında bireylerde farklı sağlık problemleri oluşabiliyor. Ülkemizde yaşanan büyük deprem sonrasında da bunun birçok örneğine şahit olduk. Fizyoterapistler, afet sonrası ortopedik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, kardiyopulmoner rehabilitasyon, el cerrahi rehabilitasyonu, protez-ortez ve biyomekanik, yanık rehabilitasyonu gibi özelleşmiş alanlarda, etkilenen kişilere rehabilitasyon hizmeti vererek, insanların hayata yeniden tutunmalarına, günlük yaşam aktivitelerini en iyi şekilde sürdürmelerine önemli katkı sağlıyor. Afetlerle başa çıkmanın, afete bağlı sakatlanmaları, yaralanmaları ve ekonomik kayıpları azaltmadaki etkilerinden dolayı fizyoterapistlerin afet yönetimi ve afet politikası planlamalarına dahil olması önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.”

Fizyoterapistlerin, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi ve geliştirilmesi için büyük bir özveriyle mesleği icra etiklerini vurgulayan Uzm. Fzt. Uzun, “Bölüm öğrencimiz Şenay Özçelik'i, meslektaşlarımızı ve vatandaşlarımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Bu mesleğe gönül ve emek veren tüm meslektaşlarımız ile geleceğin fizyoterapistleri olarak yetişen öğrencilerimizin 8 Nisan Türkiye Fizyoterapistler Günü'nü tebrik ediyor, sağlık ve başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz” diye konuştu.