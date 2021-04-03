800 liralık alacağını istedi, kuruşuna dizildi

Gaziantep'te market işleten 22 yaşındaki bir genç, 800 liralık alacağını istediği arkadaşı tarafından evinin önünde pompalı tüfekle öldürüldü. Gencin öldürülme anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, mahallede market işleten 22 yaşındaki Adem Çetinalp, iş yerinden alışveriş yapan ve 800 liralık borcu bulunan arkadaşından alacağını istedi. Adem Çetinalp'in alacağını istemesi üzerine arkadaşı ile arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından bakkaldan ayrılan borçlu, bir süre sonra yanına 5-6 kişilik arkadaş grubunu da alarak Çetinalp'in evinin önünde geldi. Çetinalp ile alacaklı olduğu arkadaşı arasında yine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine borçlu şahıs ve arkadaşları, ellerindeki bıçak ve tüfekleler Adem Çetinalp'e saldırdı.

Cinayet anları cep telefonu kamerasında

Bu esnada, elindeki tüfeği çeken şahıs, Çetinalp'e 3 el ateş etti. Yaşanan olay ve cinayet anları ise mahallede bulun bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından şahıslar kaçarken, vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Adem Çetinalp'i önce Gaziantep Üniveristesi Araştırma Hastanesine sonrasında ise Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Çetinalp, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Cenaze aileye teslim edildi

Hayatını kaybeden Çetinalp'in cansız bedeni yapılan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Kilis'in Musabeyli ilçesi Kozlubağ köyünde defnedileceği öğrenildi.

Kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı

Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, kaçan zanlıların yakalanması için yoğun çalışma başlatıldı.