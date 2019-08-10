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809 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Gaziantep’te bir eve yapılan operasyonda 809 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Gaziantep'te bir eve yapılan operasyonda 809 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezi Amirliği Narkotim ekipleri, bir evde uyuşturucu satıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan polis, 809 uyuşturucu hap, pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 25 fişek, 95 tabanca mermisi ve uyuşturucu madde satışında kullanıldığı tespit edilen hassas terazi ele geçirdi, şüpheli F.K.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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