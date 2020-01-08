İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

85 aranan şahıs yakalandı

Gaziantep’te yapılan çalışmalarda 23 şüpheliye uyuşturucu bulundurmak ve ticaretinden yasal işlem yapılırken 85 aranan şahıs da yakalandı.

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda 23 şüpheliye uyuşturucu bulundurmak ve ticaretinden yasal işlem yapılırken 85 aranan şahıs da yakalandı.


Gaziantep polisi Gaziantep'in huzuru için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kent merkezinde yapılan çalışmalarda 23 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 22 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapılırken, 85 aranan şahıs yakalandı. 64 şahsa ise kabahatlerden işlem yapıldığı bildirildi. Çalışmalarda ayrıca 250.14 gram metamfetamin, 19.22 gram eroin, 2.9 gram bonzai, 0.92 gram jameika, 1 adet madde kullanımında kullanılan ampul, 482 paket gümrük kaçağı sigara, 5 adet ruhsatsız tabanca 10 adet fişek, 2 adet kuru sıkı silah, 4 adet fişek, 1 adet çalıntı araç, 5 adet çalıntı cep telefonu, 2 adet kapsam dışı bıçak, 1 adet sahte kimlik, 57 adet demir çubuk ve 28 adet inşaat kolon tahtası ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.