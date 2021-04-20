86 yaşında kanseri yendi

Gaziantep'te yaşayan, 86 yaşındaki Ayşe Demir'e yediği yemeği yutamadığı gerekçesiyle gittiği hastanede yemek borusu kanseri teşhisi konuldu. Yaşlı kadın, yaklaşık 3.5 saat süren ameliyat ve 6 günlük tedavinin ardından kanserden kurtuldu.

2 ay boyunca mide ağrıları çeken, son bir haftalık zamanda da yemek yiyemeyen, su dahi içemeyen 86 yaşındaki Ayşe Demir, Gaziantep Özel Hatem Hastanesine başvurdu. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Muzaffer Ertürk tarafından endoskopi yapıldı. Endoskopide yemek borusunun uç kısmında midenin ise giriş kısmında tümör olduğu tespit edilince Genel Cerrahi ve Kanser Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Arslan tarafından ameliyata karar verildi. Ameliyatı başarılı geçen Ayşe Demir, 6 gün hastanede yattıktan sonra taburcu edildi.

3,5 saatlik başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Genel Cerrahi ve Kanser Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Arslan, Ayşe teyzenin artık rahatlıkla yemek yiyip, su içtiğini kaydetti.

Op. Dr. Arslan, “Ayşe teyzemizin 2 aydır artarak devam eden yemekleri yutamama ve sonunda su bile içememe şikayetleri takatini hepten azaltmıştı. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Muzaffer Ertürk tarafından yapılan endoskopide yemek borusu ve midede kanser tespit edildi. Ameliyatı 3,5 saat sürdü. Çocuklarının sağladığı motivasyonla yürüttüler, solunum egzersizlerini yaptırdılar. Servis hemşireleri, desteklediler çok kıymetli hastalarını. Çok şükür ameliyattan 6 gün sonra, koca çınar, taburcu oldu” dedi.

Erken tanı önemli

“Toplumda var olan kanser yolun sonudur, bıçak değerse hastalık yayılır gibi gerçek dışı ve çok tehlikeli batıl düşünceler yüzünden bazı hastalar tedavide geç kalıyor” diyen Op. Dr. Arslan, erken tanının önemli olduğunu kaydetti.

“Su içebildiğim için yemek yiyebildiğim için çok mutluyum”

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu ve minnettar olduğunu ifade eden Ayşe Demir, "2 aydır midemde göğüs kısmıma doğru ağrılarım vardı, şikayetlerim git gide artıyordu, son bir haftada yemek yiyemez, suyu dahi yutamaz hale geldim. Çocuklarım beni Hatem Hastanesine getirdiler. Dr. Selçuk Bey ameliyatımı gerçekleştirdi. Ameliyatım başarılı geçti. Ayağa kalkıp yürüyebiliyorum, en önemlisi su içebiliyorum, yemek yiyebiliyorum. Dr. Selçuk beye ve ekibine minnettarım" dedi.