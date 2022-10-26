99 dakika boyunca durmadan kulaç attılar

yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde ‘99 dakika durmaksızın Cumhuriyet Yüzme Bayrak Yarışı' düzenlendi. Yarışmada 26'sı milli sporcu 250 yüzücü, durmaksızın 99 dakika boyunca kulaç attı.

99 dakika durmaksızın Cumhuriyet Yüzme Bayrak Yarışı'na Gaziantep Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, antrenörler, yüzücü sporcularla ve aileleri katıldı. Yarış Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun start vermesi ile başladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hedeflerinin akademik başarının yanında spor alanında da önemli başarılara imza atmak olduğunu ve bu kapsamda tesisleşmeye gidildiğini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak 10 yıl önce hizmete almış olduğumuz ve şu anda içinde bulunduğumuz Alleben 1 Yüzme havuzunda hedeflediğimiz tüm başarıları adım adım yakalıyoruz. İlk defa yüzme ile bu havuzda karşılaşan Kaan Kara kardeşimiz şu anda dünya şampiyonu. Hedefimiz olimpiyata giden yolda onun daha ileri noktalara çıkmasına destek olmak. Bu bir başına olan işlem değil. Akademik olarak çalışmalara ihtiyacımız var. Bunun yanında spora da önem vermemiz gerekiyor. Belediye olarak spor merkezlerimizde ne kadar çocuğumuza ulaşabiliriz onun kaygısı içerisindeyiz. Okul öncesinin de artık zorunlu hale geldiği bir yerde biz de 4-6 yaş temel jimnastiği zorunlu hale getirmeye gayret gösteriyoruz. Şu anda spor merkezlerimizde anneler babalar bir salonda spor yaparken diğer salonlarda 4-6 yaş çocuklarımız temel jimnastikle buluşuyor. Bugün özel bir gün. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. Kuruluş yıldönümü etkinleri çerçevesinde 96. Yılda başlamış olduğumuz her kutladığımız 99 dakikalık süreçte hiç durmadan yüzeceğiz. Hedefimiz Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılında 100 dakika yine durmadan sporcularımızla yürümek” dedi.

“Çok daha başarılı sonuçlar almayı hedefliyoruz”

Gaziantep'te 170 binin üzerinde lisanslı sporcu bulunduğunun belirten Gaziantep Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, “Cumhuriyetimizin kuruluşumuzun 100. Yılını birkaç gün sonra idrak edeceğiz. Spor şehri Gaziantep projemizin bir örneğini de burada sergiliyoruz. İlimizde 170 binin üzerinde lisanslı sporcu var. Çok ciddi bir rakam. Kaan kardeşimizin uluslararası alanda gösterdiği başarı ile bunun karşılığını gördük. Bizleri çok gururlandırdı. Çok daha başarılı sonuçlar almayı hedefliyoruz. Uluslararası arenada yüzme alanında arzu ettiğimiz yerde değiliz. Bu tesislerin artması ile gençlerimizin bu alanda çalışmalarını hızlandırması ile beraber çok daha başarılı sonuçlar alacağız. Kaan kardeşimizin buradaki çocuklarımıza da örnek olmasını tavsiye ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından 26'sı milli olmak üzere 250 yüzücü Cumhuriyetin kuruluşunun 99. Yılı etkinlikleri kapsamında hiç durmadan 99 dakika boyunca kulaç attı.