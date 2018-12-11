AB Bilgi Merkezindeki İnsan Hakları Film günlerine yoğun ilgi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) bünyesinde kurulan ve ülkemizdeki ilk Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi olan Gaziantep AB Bilgi Merkezi tarafından gerçekleştirilen Film Günleri etkinliği ilgiyle izlendi. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 70. Yıldönümü münasebetiyle 8. Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri kapsamında sinemaseverler 7-8-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte “Afgan Kömürü”, “Fındıktan Sonra”, “Sıradan Zamanlar”, “Tereddüt”, “Müzikli Bir Hikaye” ve “Deneme Maçı” gibi ödüllü filmleri izleme fırsatı buldu. Oda bünyesinde 22 yılı aşkın bir süredir çalışmalarını sürdüren “GTO-Gaziantep AB Bilgi Merkezi'nin Avrupa Birliği konusunda bilgilendirmenin yanı sıra gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında yapılan ve 3 gün süren etkinliğe 200'den fazla kişi katıldı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "21 Şehirde 1-16 Aralık tarihleri arasında devam edecek olan AB İnsan Hakları Film Günleri, Avrupa'nın dört bir yanından yönetmenler ve sivil toplum kuruluşları ile festival kapsamında izleyici ile buluşuyor. AB İnsan Hakları Film Günleri Film severleri ve ilgili vatandaşları, her yıl farkındalık oluşturmak, tartışmak ve düşünmek için oluşturulan bir ortamda bir araya getirmeyi amaçlıyor. Odamız, Gaziantep AB Bilgi Merkezi'nin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 70. Yıldönümü kapsamında gerçekleştirdiği 8. AB İnsan Hakları Film Günleri kapsamında gösterilen ödüllü 6 film sinemaseverler ve ilgili vatandaşlar tarafından ilgiyle izledi" görüşlerine yer verildi.