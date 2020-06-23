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AB Delegasyonu Başkanı Berger'den Fatma Şahin'e övgü

Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’den övgüyle bahsetti.

Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den övgüyle bahsetti.


Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu himayelerinde, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası 2020 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısı'nda Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den övgüyle bahsetti.


Dünyanın ana gündeminde önemli bir yer tutan ve sağlıklı yaşam konseptinin kalıcılığı için Türkiye'nin vizyonuna yeni bir güç kazandıran TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, organize edilen Avrupa Hareketlilik Haftası 2020 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısı'nda övgü yağmuruna tutuldu. Gerçekleşen telekonferans toplantısında, Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye'de edindiği tecrübeler çerçevesinde Gaziantep yaşam tarzının önemli bir yer tuttuğuna işaret etti. Bu doğrultuda Berger, Avrupa Hareketlilik Haftası'na ilişkin Başkan Fatma Şahin'in yaydığı çevre dostu birçok projenin bölge ve ülke sınırlarını aşarak Avrupa'ya örnek niteliği taşıdığını söyledi.


Öte yandan toplantıda, vatandaşların sıkıntılarının doğrudan öğrenilmesinin belediyecilikteki “Yerindelik” ilkesiyle örtüştüğü aktarılarak, bu anlayışa sahip bir başkanın Türkiye'deki belediyeleri temsil eden bir kurumun başkanı olmasının da mutluluk verici olduğu dile getirildi. Bunun yanı sıra Avrupa'nın Türkiye'nin yerel belediyeler nezdinde gerçekleştirdiği çalışmalardan alacağı çok büyük dersler olduğu ifadeleri üzerinde duruldu.

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