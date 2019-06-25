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AB destekleri GTO'da anlatıldı

Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan destekler ve fonlar düzenlenen bir toplantıyla Gaziantep Ticaret Odasında anlatıldı.


AB politikalarını tanıtmak ve halka açık faaliyetler yürütmek amacıyla kurulan, aynı zamanda Türkiye'nin ilk AB Bilgi Merkezi olan ve 23 yıldır GTO bünyesinde faaliyet gösteren Gaziantep AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen toplantıda, Avrupa Birliği'nin ülkemizde sağladığı fonlar ve desteklediği projeler anlatıldı.


Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından fonlanan Gaziantep AB Bilgi Merkezinin faaliyetlerinin ve yürüttüğü çalışmaların anlatıldığı toplantıya 28 kişi katılırken, IPA, IPARD ve FRIT programları hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

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