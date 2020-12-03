AB Program ülkelerinin kapıları GAÜN'e açık

Bu bağlamda, Uşak Üniversitesi ile işbirliği yaparak yedi bölgede yedi üniversite ile yürütülen “Seven Doors to Europe” (Avrupa'ya açılan yedi kapı) isimli konsorsiyum projesi yürütülüyor. Proje kapsamında Gaziantep Üniversitesi'nden 7 öğrenci AB program ülkelerinde belirli bir süre ile Erasmus+ staj hareketliliğine katılacaklar, 6 personel de farklı sürelerde AB program ülkelerinde Erasmus+ programından yararlanabilecek.

Erasmus ofislerinin destekçileri olacağız

Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Erasmus+ Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe Balat'ın da katıldığı toplantıda, Gaziantep Üniversitesi olarak Erasmus ofislerinin her zaman destekçileri olacaklarını belirten Prof. Dr. Balat, salgın sonrasında yapılacak ilk toplantıya Gaziantep'te ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağını söyledi. Toplantıda, Uşak Üniversitesi tarafından protokol sunumu yapılarak, salgın sürecinde projenin uygulanması konusunda bilgi verildi. Önümüzdeki günlerde de konsorsiyumun işleyiş süreçlerini belirlemek üzere yeniden bir toplantı yapılacak.