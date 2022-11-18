AB Türkiye Delegasyonu heyetinden Model Fabrika'ya ziyaret

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi-AB Güven Fonu Alessandro Budak ve beraberindeki heyet, Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezini (Model Fabrika) ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde gördü. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu program yöneticileri Alessandro Budak, Michael Cat, Program Asistanı Güliz Özmen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Bölge Koordinatörü Hamit Doğan'dan oluşan heyet; Model Fabrika'ya yaptıkları ziyarette, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak ve Model Fabrika yöneticileri ile bir araya geldi.

Merkezde sürdürülen faaliyetler hakkında bilgi alarak saha turu yapan heyete; yalın üretim, verimlilik ve kaliteyi artırmaya yönelik hizmetler hakkında bilgi verildi. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ziyarette yaptığı konuşmada Gaziantep Model Fabrika'nın 'Türkiye'nin en büyük model fabrikası' olduğunu belirterek, “Burada yaptığımız çalışmalar dışında Malatya Model Fabrika'nın kuruluşuna tecrübelerimizle destek oluyoruz. Bugüne kadar 30 firmanın karbon ayak izi ölçümünü yaptık. Firmalardaki 140 elemana yeşil dönüşüm üzerine eğitimler verdik. GSO olarak mevcut OSB ve Ayakkabı İhtisas OSB'nin yeşil dönüşüm raporunu hazırladık” dedi.

Ünverdi, Model Fabrika'da yalın üretim eğitimi çerçevesinde farklı modüller ile danışmanlık hizmeti verildiğini, firmalarda yalın liderler yetiştirildiğini kaydederek, “Başta Gaziantep'te üretim faaliyetleri gerçekleştiren firmalarımız ile çevre illerde üretim faaliyetlerini sürdüren firmalarımızın mevcut kullanılabilir kapasitelerinde maksimum iyileştirme gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. AB Türkiye Delegasyonu heyetine ve UNDP Bölge Koordinatörü Sayın Hamit Doğan'a nazik ziyaretleri için teşekkür diyorum” diye konuştu.

AB Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Alessandro Budak ise Gaziantep Model Fabrika'da yalın üretim, dijital dönüşüm ve verimlilik temelli önemli çalışmaların yürütüldüğü belirterek, kent ve bölge sanayisi açısından büyük önem taşıyan merkezin, sanayideki yenilikler noktasında büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Gaziantep Model Fabrika Direktörü Yusuf Diler de yaptığı sunumda endüstri 4.0, dijital dönüşüm, yalın üretim teknikleri, üretimde israf türleri ve üretim kapasitesini artırmanın yolları noktasında Gaziantep Model Fabrika'nın yaptığı çalışmaları ve projeleri anlattı.

Ziyaret, saha incelemeleri ve toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.