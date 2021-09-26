Aba Güreşi izleyenlerin nefesini kesti

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 200 sporcunun mücadele ettiği Aşırtmalı Aba Güreş Şampiyonası düzenlendi. Oğuzeli Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca düzenlenen şampiyonada, başpehlivanı Barış Güngör oldu.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, törende yaptığı konuşmada, geleneksel olarak düzenledikleri yarışmaya her geçen yıl daha çok ilgi gösterilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Orta Asya'dan göçerken geleneksel sporları buralara kadar getirdiklerini ifade eden Kılıç, "Bu spor dallarından biri de aşırtmalı aba güreşleridir. Bu geleneklerimize, göreneklerimize sahip çıkmamız lazım. Biz Oğuzeli Belediyesi olarak elimizden geldiğince, gönlümüzün yettiğince bu spor dallarına destek vermeye, onları yaşatmaya gelecek kuşaklara taşımaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz popüler kültür ve dijitalleşme çağında gençlerimiz maalesef farklı alışkanlıklara kapılabiliyor. O yüzden bu sporlara daha çok önem vermemiz lazım. Gençlerimizi gerek okçuluk, gerek binicilik, gerek aşırtmalı aba güreşi ve diğer geleneksel spor dallarımıza yönlendirmemiz çok önemli. Bu şekilde kötü alışkanlıklardan alı koyacağız. Aynı zamanda kültürümüzü de yaşatacağız ve gelecek kuşaklara aktarmış olacağız” dedi.

Törende, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan "ağalık kıyafeti" giyerken Gaziantep Valisi Davut Gül'de ağalık tespihini Milletvekili Erdoğan'a teslim etti.

Nefes kesen müsabakalarda, 15-17 yaş yıldızlar kategorisinin şampiyonu Mehmet Emin Öğüt, 18 yaş üzeri büyükler kategorisinin şampiyonu Ahmet Koyuncu oldu. Rakibinin 2-0 yenen Barış Güngör'de şampiyonanın başpehlivanı oldu.

Şampiyonada dereceye girenlerin ödüllerini ise Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Said Kılıç verdi.