İhlas Haber Ajansı

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Abartı egzoz tespit edilen 4 araca 16 bin lira ceza

Gaziantep’te, çevreyi rahatsız edecek derecede abartı egzoz bulunduğu tespit edilen 4 araç sürücüsüne toplam 16 bin 256 lira cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te, çevreyi rahatsız edecek derecede abartı egzoz bulunduğu tespit edilen 4 araç sürücüsüne toplam 16 bin 256 lira cezai işlem uygulandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran modifiyeli araçlara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimler sonucunda çevreyi rahatsız edecek derecede abartı egzoz bulunduğu tespit edilen 4 araç sürücüsüne toplam 16 bin 256 lira cezai işlem uygulandı.


Kentte benzer denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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