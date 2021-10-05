ABD Büyükelçiliğinden GAİB'e ziyaret

ABD Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Roy Perrin ve ABD Adana Konsolosluğu Ekonomi İşleri Müdürü Reaz Mehdi Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede; pandeminin bölge ve ülkeye etkilerinden ihracata kadar birçok konunun istişare edildiği öğrenildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Ekonomi Müsteşarı Roy Perrin ve ABD Adana Konsolosluğu'ndan Ekonomi İşleri Müdürü Reaz Mehdi'yi kabul etti. Verimli bir görüşme gerçekleştiğini aktaran Kileci; “Bugün Birliğimizde ABD'li yetkilileri ağırladık. Bizim için önemli bir pazar olan ABD'nin ihracatımızdaki payı giderek büyüyor. Bölge olarak en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci ülke olan ABD'ye Ocak-Eylül 2021 dönemi ihracatımız 931 milyon dolar. Dolayısıyla ABD bölgemiz için ticari ve ekonomik açıdan önemli bir müttefik. Son dönemde Orta Doğu'nun payı azalırken AB ve Amerika ülkelerinin ihracatımızdan aldığı pay giderek artıyor'' ifadelerini kullandı. Görüşmede pandemi ve göç meselesini de ele aldıklarını kaydeden Başkan Kileci, ''Sınır komşumuz ve ihracatımızda 3. sırada yer alan Suriye, ABD'nin de yakından ilgilendiği bir ülke. Devam eden Suriye sorunu ve göç gerçeği bölgemizi elbette etkiliyor. Fakat süreci akıllıca yönettiğimizi ve göçten kaynaklanan sosyo-ekonomik olumsuz etkileri minimuma indirdiğimizi düşünüyoruz. Özellikle Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından göç alan Gaziantep bu konuda güzel bir örneklik oluşturuyor. Pandemiyi de aynı başarıyla yöneten Bölgemiz ihracatını günden güne artırmayı sürdürüyor'' dedi.

Birçok ekonomik meselenin masaya yatırıldığını söyleyen Kileci, ''Yüksek kur uzun vadede sürdürülebilir değil. İhracatçı için elbette cazip fakat ülkemiz için kurun makul seviyelerde seyretmesini temenni ediyoruz'' şeklinde konuştu.