ABD Eğitim Ataşesi HKÜ'de

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Roger Cohen ve beraberindeki heyet, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni (HKÜ) ziyaret etti.

HKÜ Rektörlüğünde gerçekleşen ziyarette; ABD Eğitim Ataşesi Roger Cohen ile Büyükelçilik İngilizce Eğitim Programları Koordinatörü Aycan Yama ve ‘Eğitim ve Kültürel İşler' Asistanı Zeynep Atçı'dan oluşan konuk heyet ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin yabancı diller, İngilizce öğretmenliği ve uluslararası ilişkiler ile ilgili birimlerinde görevli öğretim elemanlarından oluşan heyet, Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli'nin başkanlığında görüşmeler gerçekleştirildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feyza Doyran ile Öğretim Görevlisi Dr. Bilge Kalkavan, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Mehmet Salih Yoğun, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü İhsan Kuyumcu, Erasmus Yöneticisi ve Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Simge Gökberk'in ve ilgili öğretim elemanlarının da hazır bulunduğu toplantıda özellikle İngiliz dili ve eğitimi konusunda yapılabilecek işbirlikleri ele alındı. Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin uluslararasılaşmaya verdiği önemi belirterek; “Yabancı dil uluslararasılaşmanın en önemli unsurlarından biri ve bilimin uluslararasılaşabilmesi için de gerekli. Her öğrencimizin ve mezunumuzun iyi düzeyde en az bir yabancı dil bilmesi temel önceliğimizdir. Bu nedenle yabancı dil eğitimindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve uyguluyoruz. Yabancı Diller Hazırlık Okulumuzda ve İngilizce Öğretmenliği Bölümümüzde uluslararası standartlarda dil eğitimi vermekteyiz. Bu bölümlerin dışında birçok bölümümüzde de eğitim dili İngilizcedir. Dil eğitiminde işbirliklerine her zaman hazırız” ifadelerini kullandı ve ziyaretleri için konuk heyete teşekkür etti.

ABD Ankara Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Roger Cohen ise, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin sunduğu eğitime ilişkin fiziksel ve teknolojik olanakların dikkat çekici olduğunu belirterek; “Ortaya konulan öğrenci odaklı yaklaşım, kampüs, altyapı ve bütünleşik girişimcilik ekosistemi çok etkileyici. Özellikle İngilizce eğitimi konusunda uygulanan yöntem ve yaklaşımlar ile uygulanan programlar son derece uygun gözükmekte. Bu konuda işbirliği fırsatları olduğunu görmek son derece faydalı oldu” dedi.