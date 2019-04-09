ABD pazarı GTO'da anlatıldı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Amerika Birleşik Devletleri'nde ticaret yapmak isteyen ve var olan ticaretini geliştirmek isteyen üyelerini düzenlediği bir seminerle bilgilendirdi.

ABD'de yapılacak yatırımlara sağlanan destekler, kolaylıklar ve izlenecek yolların ABD uzmanlarınca anlatıldığı seminerde konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in başarısının ve potansiyelinin herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Başkan Yıldırım, “Bugün ABD'li uzmanların burada bulunuyor oluşu Gaziantep'in ticaretteki başarısının ve üretkenliğinin bir göstergesidir. Rakamlarda gösteriyor ki ABD, Gaziantep'in en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke. Ama biz daha fazla ticaret yapmak istiyoruz. Burada bulunma amacımızda bu" dedi.

Yıldırım: Los Angeles'ta kuracağımız Ticaret Merkezi için Bakanlıktan ön onayımızı aldık.

Gaziantep'in birçok sektörde lider olduğunu ve ticari açıdan önemli başarılara imza attığını kaydeden Yıldırım, “Gaziantep bu kadar işi başarırken bizim gibi kurumlara da büyük sorumluluk düşüyor.” diyerek şunları söyledi:

“Gaziantep Ticaret Odası olarak tek derdimiz Gaziantep'i daha da ileriye taşımaktır. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyor, projelerimizle, lobi çalışmalarımızla şehrin sesi oluyoruz, söylenecek her sözde varız diyoruz. Potansiyel pazarlar için ihracatçılarımıza rehberlik etmek de bizim görevimiz.” ifadelerini kullandı.

ABD pazarının Gaziantep için çok önemli olduğunu belirten Başkan Yıldırım, ABD'de kurulacak Türkiye Ticaret Merkezi hakkında da bilgi verdi.

Yıldırım, “Amerika'daki potansiyeli değerlendirebilmek için, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yürütülen "Türkiye Ticaret Merkezleri Projesi" kapsamında, Los Angeles'ta gıda sektörüne yönelik bir merkez kuruyoruz. Tüm altyapı hazır, çalışmalar tamamlandı. Ticaret Bakanlığından ön onayımızı da aldık. Tamamlanması gereken birkaç yasal prosedür kaldı. Onlar da bitince çok yakında gıda üreticisi ve ihracatçısı 18 üye rmamız ile Los Angeles'ta çalışmalarımıza başlıyoruz" dedi.

ABD Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Shari Stout, Vize Konsolos Yardımcısı Mari Oye ve Ticaret Uzmanı Yaprak Çakılcıoğlu'nun sunum gerçekleştirdiği toplantıya GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Meclis Başkanlık Divanı üyeleri, GTO Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis Üyeleri ve çok sayıda GTO üyesi katıldı.