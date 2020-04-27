İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD'den getirilen 353 vatandaş Gaziantep'te karantinada

Korona virüs salgını nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’nden getirilen 353 Türk vatandaşı, Gaziantep’teki KYK yurdunda karantinaya alındı.

Korona virüs salgını nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nden getirilen 353 Türk vatandaşı, Gaziantep'teki KYK yurdunda karantinaya alındı.


Yabancı ülkelerdeki Türk vatandaşları korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda ABD'de bulunan 353 Türk vatandaşı Gaziantep'e getirildi. Kente getirilen Türk vatandaşları, Gaziantep Üniversitesi kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumuna ait Ümmü Gülsüm Yurdu'na yerleştirildi. Buradaki vatandaşların 14 gün boyunca karantinada kalacakları ve herhangi bir olumsuz olmaması durumunda evlerine gönderilecekleri belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.