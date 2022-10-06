ABD'li direktörden ''güç elektroniği'' uyarısı

Amerikan Rensselaer Polytechnic Enstitüsü'nde Öğretim Üyesi ve Center for Future Energy Systems Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Jian Sun, yaptığı sunumda dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması ve elektrikli araç teknolojilerinin ön plana çıkmasıyla birlikte güç elektroniğinin öneminin arttığını ifade kaydetti.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu ile IEEE Power Electronics Society Türkiye Şubesi tarafından hazırlanan, konuşmacılığını Rensselaer Polytechnic Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jian Sun'un yaptığı “Power Electronics & Converter-Based Power Systems” sunumu gerçekleştirildi. GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen etkinlik, GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve IEEE Power Electronics Society Türkiye Şubesi Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ali Özçelik ile Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serkan Özbay'ın konuşmalarıyla başladı.

Rensselaer Polytechnic Enstitüsü Öğretim Üyesi ve Center for Future Energy Systems Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Jian Sun tarafından yapılan sunumda ise elektrik ve elektronik sistemlerinde elektrik enerjisinin form değiştirmesi gereken yerlerde, endüstride, bilgisayar ve şarj sistemlerinde yaygın kullanıma sahip güç elektroniği konusu ele alındı.

Prof.Dr. Jian Sun konuşmasında; rüzgâr, güneş, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının giderek artması ve elektrikli araç teknolojilerinin ön planda olmasının güç elektroniği ve dönüştürücülerinin odak noktalar arasında yer almasını sağladığını belirtti. Konusunda ulusal ve uluslararası arenada önemli yayın, patent ve katkıları olan Prof. Dr. Jian Sun özellikle güç elektroniği tabanlı elektrik güç sistemlerinde kararlılık konusunu small signal analizi yöntemi üzerinde durarak, profesyonel düzeye elektrik enerji sistemlerinde kaçınılmaz olan güç dönüştürücülerinin önemini ve sistem etkinliğini geliştirmesini matematiksel ve donanımsal yaklaşımlarıyla açıkladı.