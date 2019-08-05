Abdul-Aziz Tetteh Gazişehir Gaziantep'te

Transfer çalışmalarına devam eden Gazişehir Gaziantep, Ganalı ön libero Abdul-Aziz Tetteh'yi 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Süper Lig için kadrosunu güçlendirmeye çalışan Gazişehir Gaziantep en son Rusya Ligi takımlarından Dinamo Moskova forması giyen 29 yaşındaki Abdul-Aziz Tetteh'yi transfer etti. Kırmızı-Siyahlılar kariyerinde 207 resmi müsabakada forma giyerek 12 kez gol sevinci yaşayan Tetteh ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Konu ile ilgili Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Rusya Ligi takımlarından Dinamo Moskova'da forma giyen Abdul-Aziz Tetteh ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Tetteh, Futbol Şube Sorumlumuz Yusuf Demsoy'un da katıldığı imza töreninde, kendisini üç yıllığına kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza atmıştır. Abdul-Aziz Tetteh'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

25 Mayıs 1990 yılında Gana'nın Dansoman şehrinde doğan Tetteh, futbola Gana takımlarından Liberty alt yapısında başladı. Orta sahada forma giyen Tetteh, güçlü fiziği ve mücadeleci oyun yapısıyla dikkat çekiyor. Tetteh, kariyerinde Udinese, Xerex, Granada, Leganes, Platinias, Lech Poznan ve Dinamo Moskova kulüplerinde forma giydi. Tetteh, 6 kez de Gana Milli Takımı formasını giyme başarısı gösterdi.