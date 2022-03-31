Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi Öğrencileri SANKO'DA

SANKO Üniversitesi'ni ziyaret eden Gaziantep Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, üniversite tercihinin yaşamı etkileyecek bir seçim olduğunu söyledi.

Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, Müdür Başyardımcısı Kadri Yüksekkaya, Müdür Yardımcısı Merve Pakır, Psikolojik Danışman Zekeriya Durmaz ve Fizik Öğretmeni Latif Özdemir eşliğinde SANKO Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. Dağlı üniversitelerin öğrencileri dünyaya hazırlayan kurumlar olduğunu belirterek, “Üniversite tercihlerinizde yeteneklerinizi ön plana çıkartacak bölümleri seçin. O alanda uzmanlaşmaya çalışın. Bu başarınızı olumlu yönde etkileyecektir” dedi.

“Tercih yaparken, sizleri rehber öğretmenleriniz olumlu yönde etkileyecektir. Aileniz ve özellikle yakın çevreniz yönlendirecektir. Herkesi dinleyin ama en önemlisi kendi kararınız. Çünkü kendinizi tanıyorsunuz, neler yapıp yapmayacağınızı biliyorsunuz” diyen Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti:

“Üniversitede 1,500 öğrenci sağlık bilimleri alanında eğitimi görüyor. Aktif ve mezun öğrencilerimiz de sizin gibi bu sıralardan geçtiler. Şimdi hepsi kendi alanında uzmanlaşmak için eğitim alıyorlar. Tercihlerinizde üniversitelerin kütüphane, sosyal imkânlar ve bilimsel faaliyetlerini inceleyip karar verin. Bu imkânlar bizim üniversitemizde mevcut. Bir yandan derslerinizi öğrenirken bir yandan da sizleri sosyal hayata hazırlayacak üniversiteleri tercih edin. Hangi üniversiteyi seçerseniz seçin ama üniversiteyi bitirdiğinizde bir konuda geniş bilginiz olsun. İleride hayata atıldığınızda hem kendinize hem de çevrenize faydanız olsun.”

Prof. Dr. Necdet Aytaç

Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi öğrencilerine seslenen Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necdet Aytaç ise hekimliğin insana dokunan, sağlığı koruyan, geliştiren, tedavi eden, sağlık ve sosyal sorunlarını çözmeye çalışan bir meslek olduğunu anımsattı.

“40 yıldır hekimim bir daha dünyaya gelsem yine hekim olurdum” diyerek mesleğine olan bakışını ifade eden Prof. Dr. Aytaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tıp Fakültesi ile ilgili konulara değineceğim. Hekimler sağlığı korumak için 7/24 göreve hazır olan kişilerdir. İlk insandan dünyada yaşayan son insana kadar geçerli olacak bir meslek olup insanlar size saygı duyacaktır. Bilim, iletişim ve teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, onları üreten, kurgulayan, planlayan ve kullanan insan olacaktır. Sonuçta herkesin bir gün doktora gereksinimi olacaktır.”

Neden SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Aytaç, Türkiye'nin 600 yatak kapasitesiyle tek çatı altında en büyük ve tam donanımlı özel hastanesinin, bu altyapı üzerine kurulan SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi için çok büyük bir avantaj olduğuna dikkat çekti.

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin tüm branşlarda hizmet verdiğini, ameliyathaneleri, yoğun bakım üniteleri ve hasta yataklarının son teknoloji ile donatıldığına vurgu yapan Prof. Dr. Aytaç, öğrencilerin eğitimi açısından bu durumun çok önemli olduğunu anlattı.

Üniversitenin alt yapı donanımı, derslikleri, laboratuvarları ve kütüphanesinin son sistem teknolojilerle donatıldığının altını çizen Prof. Dr. Aytaç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Eğitim ve öğretim, deneyimli, alanlarında uzman Türkiye ve dünya çapında öğretim üyeleri ile yapılmaktadır. SANKO Üniversitesi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara öğretim üyeleri ile öğrencilerin katılmalarını sağlamaktadır. Öğrenciler belirli şartları yerine getirdiğinde Erasmus programı ile yurt dışında eğitimini sürdürebiliyor.”

SANKO Üniversitesi Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl da üniversitenin öğrencilere sunduğu imkanlar, burslar, fiziki ve teknik altyapı ile faaliyet konularında bilgiler aktardı.

Ziyaret, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram ve Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşen fotoğraf çekiminin ardından öğrencilere hediye takdimiyle son buldu.