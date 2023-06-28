İhlas Haber Ajansı

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Acemi kasaplar yine hastanelik oldu

Gaziantep’te sabah saatlerinde kurbanlık kesmeye çalışan 34 acemi kasap, çeşitli yerlerinden yaralandı.

Gaziantep'te sabah saatlerinde kurbanlık kesmeye çalışan 34 acemi kasap, çeşitli yerlerinden yaralandı.


Gaziantep'te bayram namazının hemen ardından kurban kesmek için kolları sıvayan Gaziantepli acemi kasaplar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı. Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesinin acil servisine gelen acemi kasaplardan kimisi bıçakla elini, kolunu keserken kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle yaralandığını belirtti.


Kurban Bayramı'nın ilk gününde, her bayram olduğu gibi yine hastaneler acemi kasaplarla doldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban kesimi sırasında, kesici alet ve hayvanların darbeleri sonucu yaralanmalar oldu. Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine bayramın ilk günü kurban keserken saat 11.22'a kadar 34 kişi hastanelere yaralanarak başvurdu. Kurban keserken kesici aletlerle çeşitli yerlerinden yaralanan kasaplar, Gaziantep'teki hastanelere giderek tedavi oldular.

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