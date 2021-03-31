Açık hava konserinde Başkan Fatma Şahin türkü söyledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi'nde müzik eğitimi alarak bir koro oluşturan 65 yaş ve üstü bireylerin açık hava konserinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bahçalarda Mor Meni” türküsüne eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi ve Engelliler Daire Başkanlığı çatısı altında faaliyet gösteren Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi'nde 4 yıl boyunca müzik eğitimi alan 65 yaş ve üstü bireylerden oluşan müzik korosu ekibi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi'nin önünde sahne aldı, Başkan Şahin, Gaziantep yöresine ait “Bahçalarda Mor Mine” türküsünü koro ile birlikte söyledi. Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınında moral ve motivasyonu güçlendirmek adına organize edilen konseri, katılımcılar maske ve sosyal mesafe kurallarını gözeterek beğeniyle dinledi, yer yer vatandaşların da eşlik ettiği şarkılarla renkli bir ortam oluştu.

"Toplum olarak hızla iyileştirmeye ihtiyacımız var"

Konser sonrası açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bizim için çok kıymetli olan ulu çınarlarımızın haftasındayız. O yüzden ben bu konuda çalışan değerli başkanlarımıza, müdürlerimize, katılarak bizim bu alanımızı güçlendiren sizlere çok teşekkür ediyorum. Musiki iyileştiriyor. Hakikaten toplum olarak hızlı iyileşmeye ihtiyacımız var. Pandemiden bir an önce kurtulmaya ihtiyacımız var. Rabbim şifasını göndersin ama bir taraftan da zaman hızlı geçiyor. Bütün kurallara uyarak; maskeye, mesafeye, temizliğe dikkat ederek yaşamı normalleştirmemiz gerekiyor. Bu konuda da kıymetli şefime, değerli sanatçı kardeşlerimize, bu destekleri için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sağlık, mutluluk, afiyet diliyoruz. Antep türküleri ile başladık. Dilinize, yüreğinize sağlık. Büyük bir enerji ile girdik. Enerjimiz bol olsun. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum” diye konuştu.

Konsere, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, Büyükşehir Belediyesi personelleri ve vatandaşlar katıldı.