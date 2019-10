Açık havada piyona konseri

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler tarafından açık havada piyano konseri verildi. Konseri dinleyenler arasında Gaziantep Valisi Davut Gül de yer aldı.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) açılan piyano kursuna katılan ve var olan yeteneklerini en iyi şekilde geliştiren öğrenciler, açıkhava piyano konseri verdi. ŞSM açık amfi alanındaki halka açık ücretsiz konseri; Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Ceyda Gürsel, Hayri Özkeçeci, Mehmet Ali Korkmaz, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç ile çok sayıda kişi dinledi. Piyano konserinde Duru Zencidi ‘İstiklal Marşı, Kaptanın Öyküsü', Ayşegül Tektaş ‘Romance', Metehan Eymen Tan ‘Menuet, El Condor Pasa', İsmail Şahan ‘Field', Sinem Alkaç, ‘Çok Uzaklarda', Melis Uğur ‘Kim Ne Derse Desin', Ceren Göydeniz ‘Hatırla Sevgili', Tarık Kırmızı ‘Valse, Fur Elise', Mehmet Karslıgil ‘Godfather, Valse and la minör', Murat Umut Şahan ‘In May, Valse', Eren Kırmızı ‘Mariage d'Amour, Comptine d'un Autre ete L'apres Midi', Safa Salihi ‘La Valse de Amelia, The Hill' eserlerini çaldı.

Her çalınan eserlerin uzun süre alkışlandığı konser sonrası öğrencilere ‘Katılım Belgesi' verildi.

Sanat, bir milletin tükenmeyen kaynağıdır

Konser sonrası açıklamada bulunan öğrenci Velisi Aslan Tektaş, “Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve tüm emeği geçen hocalarımıza bu imkanı sundukları için teşekkür ediyoruz. Gaziantep'te geleli 11 ay oldu, kızım Sivas'ta piyano çalmaya başlamıştı. Buraya geldiğinde de Ayşegül'ün sanatsal yeteneğinin daha fazla nasıl geliştirebilir diye araştırdığımızda en güzel yer olarak Şehitkamil Sanat Merkezi'ni gördük ve beğendik. Kızım da uyum sağladı. Piyanoyu daha da iyi çalarak kendisini geliştirecek. Sanat, bir milletin tükenmeyen kaynağıdır. İnşallah, bu konuda kızım da bu sanatsal etkinliklerde yer alacak. Ben tekrardan tüm Şehitkamil Belediyesi ailesine yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Sıcacık bir ortamda piyano eğitimlerimi alıyorum"

Ailesinin konsere katılmasından ve kendisini dinlemelerinden mutluluk duyduğunu kaydeden piyano kursiyeri Ayşegül Tektaş, “Ben öncelikle Başkanımıza bizlere böyle bir hizmeti sunduğu için çok teşekkür ediyordum. Ben buraya 3 ay önce geldim ve hocalarımız olsun, arkadaşlarım olsun hepsi çok iyiler. Sıcacık bir ortamda piyano eğitimlerimi alıyorum. Bugün de özel bir gösteri sunduk. Gerçekten çok iyi bir ambiyans vardı. Ailelerimizin de bizleri izlemesi, bizleri ayrıca mutlu etti” ifadelerini kullandı.